Ciné en plein air La petite sirène Porcelette 2 juillet 2025 21:30

Moselle

Ciné en plein air La petite sirène Place de la Mairie Porcelette Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-02 21:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie vous propose ces traditionnelles séances de cinéma en plein air en collaboration avec les associations de Porcelette.

Film proposé La petite sirène

Petite restauration sur place.Tout public

0 .

Place de la Mairie

Porcelette 57890 Moselle Grand Est +33 3 87 92 84 76

English :

The Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie brings you these traditional open-air cinema sessions in collaboration with Porcelette associations.

Proposed film The Little Mermaid

Light meals available on site.

German :

Die Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie bietet Ihnen diese traditionellen Freiluft-Kinovorstellungen in Zusammenarbeit mit den Vereinen von Porcelette an.

Vorgeschlagener Film Die kleine Meerjungfrau

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie vi propone queste tradizionali proiezioni cinematografiche all’aperto in collaborazione con le associazioni di Porcelette.

Film proposto La Sirenetta

Pasti leggeri disponibili sul posto.

Espanol :

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie le propone estas tradicionales proyecciones de cine al aire libre en colaboración con las asociaciones de Porcelette.

Película propuesta La Sirenita

Comida ligera disponible in situ.

L’événement Ciné en plein air La petite sirène Porcelette a été mis à jour le 2025-06-24 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE