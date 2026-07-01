Informations pratiques

Morhange

Ciné en plein air

Square Marx Morhange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Ciné en plein air fait son retour !

16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.

Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.

Film Dragons.

Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place dès 19h.Tout public

0 .

Square Marx Morhange 57340 Moselle Grand Est +33 3 87 86 22 11

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English :

The Outdoor Cinema is back!

16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.

Come discover or rediscover cult classics for free.

Movie: Dragons.

Refreshments and light snacks (sweet and savory) will be available on site starting at 7 p.m.

L’événement Ciné en plein air Morhange a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE