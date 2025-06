Ciné en plein air & patrimoine Saint-Sever Calvados Noues de Sienne 27 juin 2025 07:00

Calvados

Ciné en plein air & patrimoine Saint-Sever Calvados Place de la mairie Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Partager un film en famille ou entre amis, en plein-air et sur écran géant, dans un lieu d’exception c’est l’opération Ciné & patrimoine initiée par le Département. 15 rendez-vous sont programmés pour tout le Calvados :

Noues de Sienne a le plaisir de faire partie de la liste comme en 2022 et 2023 (nos photos). Rendez-vous est donné à partir de 19h00 et pour toute la soirée sur le site idéal de la place de la mairie de Saint-Sever à partir de 19h00 Ouverture de la restauration ambulante sucrée & salée. Possibilité d’emporter son pique-nique.

De 19h00 à 22h00 (à la carte) Conte de la Dame Noire avec Jéhan des Bois Visite de l’Abbatiale avec l’AVPPS

Géocaching dans et autour du bourg de Saint- Sever sur un parcours.

De 20h00 à 22h30 concert de Chadé groupe rock & folk

22h30 projection du dessin animé Le Bossu de Notre-Dame par Le Lux sur écran géant gonflable de 12 m de base au sol !

N’oubliez pas une petite laine . En cas d’intempéries, le concert et le film restent programmés dans la Salle de spectacle Le Lavoir .

NB La soirée Ciné & patrimoine s’inscrit dans la prolongation des fêtes d’écoles programmées à la même date, pour prolonger entre parents et enfants cette approche ludique et moderne de notre patrimoine

Saint-Sever Calvados Place de la mairie

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 45 63 82 09 polesocio@nouesdesienne.f

English : Ciné en plein air & patrimoine

Share a film with family and friends, outdoors and on a giant screen, in an exceptional location: that’s the Ciné & patrimoine operation launched by the Département. 15 events are scheduled throughout Calvados:

Noues de Sienne is delighted to be on the list, as in 2022 and 2023 (our photos). The event will take place from 7:00 p.m. on the ideal site of Place de la Mairie in Saint-Sever: from 7:00 p.m.: opening of the sweet and savoury street food stalls. Packed lunches available.

From 7:00 pm to 10:00 pm (à la carte): Tale of the Black Lady with Jéhan des Bois Visit of the Abbey Church with AVPPS

Geocaching in and around the village of Saint- Sever.

8:00 pm to 10:30 pm: concert by « Chadé » rock & folk group

10:30 p.m.: projection of the cartoon « Le Bossu de Notre-Dame » by Le Lux on a giant inflatable screen with a base of 12 m!

Don’t forget a « little wool ». In the event of bad weather, the concert and film will be held in the Salle de spectacle « Le Lavoir ».

NB The « Ciné & patrimoine » evening is an extension of the school parties scheduled on the same date, so that parents and children can enjoy this fun, modern approach to our heritage

German : Ciné en plein air & patrimoine

Einen Film mit der Familie oder mit Freunden genießen, unter freiem Himmel und auf Großleinwand, an einem außergewöhnlichen Ort: Das ist die vom Département initiierte Aktion Ciné & patrimoine. für das gesamte Calvados sind 15 Termine geplant:

Noues de Sienne hat das Vergnügen, wie schon in den Jahren 2022 und 2023 auf der Liste zu stehen (unsere Fotos). Treffpunkt ist ab 19.00 Uhr und für den ganzen Abend der ideale Ort auf dem Rathausplatz von Saint-Sever: ab 19.00 Uhr: Eröffnung der süßen und salzigen Imbissstände. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick mitzunehmen.

Von 19.00 bis 22.00 Uhr (à la carte) Märchen von der Schwarzen Dame mit Jéhan des Bois Besichtigung der Abteikirche mit der AVPPS

Geocaching in und um die Stadt Saint- Sever auf einem Parcours.

Von 20.00 bis 22.30 Uhr: Konzert von « Chadé », einer Rock- und Folkband

22.30 Uhr: Vorführung des Zeichentrickfilms « Le Bossu de Notre-Dame » von Le Lux auf einer aufblasbaren Großleinwand mit einer Basis von 12 m am Boden!

Vergessen Sie nicht, eine « kleine Wolle » mitzubringen. Bei schlechtem Wetter finden das Konzert und der Film weiterhin im Veranstaltungssaal « Le Lavoir » statt.

NB: Der Abend « Ciné & patrimoine » ist eine Fortsetzung der Schulfeste, die am selben Tag stattfinden, um Eltern und Kindern einen spielerischen und modernen Zugang zu unserem Kulturerbe zu ermöglichen

Italiano :

Condividere un film con la famiglia o con gli amici, all’aperto e su uno schermo gigante, in un luogo eccezionale: è l’operazione Ciné & patrimoine lanciata dal Dipartimento. sono previsti 15 eventi in tutto il Calvados:

Noues de Sienne è lieta di essere inclusa nell’elenco, come lo sarà nel 2022 e nel 2023 (le nostre foto). Il luogo ideale per l’intera serata è la Place de la Mairie di Saint-Sever, a partire dalle 19.00, quando aprirà lo street food dolce e salato. Possibilità di pranzi al sacco.

Dalle 19.00 alle 22.00 (à la carte): Racconto della Dama Nera con Jéhan des Bois Visita alla chiesa abbaziale con l’AVPPS

Geocaching nella città di Saint-Sever e dintorni.

Dalle 20.00 alle 22.30: concerto del gruppo rock e folk « Chadé »

ore 22.30: proiezione del cartone animato « Le Bossu de Notre-Dame » di Le Lux su uno schermo gonfiabile gigante con una base di 12 metri!

Non dimenticate un maglione. In caso di maltempo, il concerto e il film resteranno in programma nella Salle de spectacle « Le Lavoir ».

NB La serata « Ciné & patrimoine » è un’estensione delle feste scolastiche previste per la stessa data, per cui genitori e figli potranno godere di questo approccio divertente e moderno al nostro patrimonio

Espanol :

Compartir una película en familia o entre amigos, al aire libre y en pantalla gigante, en un lugar excepcional: es la operación Ciné & patrimoine puesta en marcha por el Département. se han programado 15 eventos en todo Calvados:

Noues de Sienne está encantada de figurar en la lista, al igual que en 2022 y 2023 (nuestras fotos). El lugar ideal para toda la velada es la Place de la Mairie de Saint-Sever, a partir de las 19.00 horas, cuando se abrirá la comida callejera dulce y salada. Almuerzos para llevar disponibles.

De 19.00 a 22.00 h (a la carta) Cuento de la Dama Negra con Jéhan des Bois Visita a la iglesia abacial con la AVPPS

Geocaching en la ciudad de Saint-Sever y sus alrededores.

20.00 h a 22.30 h: concierto de « Chadé », grupo de rock y folk

22.30 h: proyección del dibujo animado « Le Bossu de Notre-Dame » de Le Lux en una pantalla hinchable gigante de 12 m de base

No olvide un jersey. En caso de mal tiempo, el concierto y la película seguirán programados en la sala de espectáculos « Le Lavoir ».

NB La velada « Ciné & patrimoine » es una prolongación de las fiestas escolares programadas para la misma fecha, para que padres e hijos puedan disfrutar de este enfoque lúdico y moderno de nuestro patrimonio

