Informations pratiques

Racrange

Ciné en plein air

15 Allées des Tilleuls Racrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Ciné en plein air fait son retour !

16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.

Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.

Film Dragons.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

15 Allées des Tilleuls Racrange 57340 Moselle Grand Est +33 6 81 76 78 44

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English :

The Open-Air Cinema is Back!

16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.

Come discover or rediscover cult classics for free.

Movie: Dragons.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Ciné en plein air Racrange a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE