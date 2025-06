Ciné en plein air Un p’tit truc en plus Altviller 12 juillet 2025 21:35

Moselle

44 Place de la Mairie Altviller Moselle

Gratuit

Samedi 2025-07-12 21:35:00

2025-07-12

2025-07-12

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie vous propose ces traditionnelles séances de cinéma en plein air en collaboration avec les associations d’Altviller.

Film proposé Un p’tit truc en plus.

Petite restauration sur place.Tout public

44 Place de la Mairie

Altviller 57730 Moselle Grand Est +33 3 87 92 06 54

English :

The Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie brings you its traditional open-air cinema sessions in collaboration with Altviller associations.

Proposed film Un p’tit truc en plus.

Catering available on site.

German :

Die Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie bietet Ihnen diese traditionellen Freiluft-Kinovorstellungen in Zusammenarbeit mit den Vereinen von Altviller an.

Vorgeschlagener Film Un p’tit truc en plus.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie propone queste tradizionali proiezioni cinematografiche all’aperto in collaborazione con le associazioni Altviller.

Film proposto: Un p’tit truc en plus.

Pasti leggeri disponibili sul posto.

Espanol :

La Communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie le propone estas tradicionales proyecciones de cine al aire libre en colaboración con las asociaciones Altviller.

Película propuesta: Un p’tit truc en plus.

Comida ligera disponible in situ.

L’événement Ciné en plein air Un p’tit truc en plus Altviller a été mis à jour le 2025-06-24 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE