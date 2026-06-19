Vallerange

Ciné en plein air

16b rue du Moulin Vallerange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 21:15:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Ciné en plein air fait son retour !

16 séances en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle sous le ciel étoilé dans une ambiance conviviale.

Venez découvrir ou redécouvrir des films cultes gratuitement.

Film Un p’tit truc en plus.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

16b rue du Moulin Vallerange 57340 Moselle Grand Est +33 3 87 86 26 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Open-Air Cinema is Back!

16 screenings in partnership with the Moselle Departmental Federation of Rural Community Centers, under the starry sky in a friendly atmosphere.

Come discover or rediscover cult classics for free.

Movie: Un p’tit truc en plus.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Ciné en plein air Vallerange a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE