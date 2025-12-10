CINÉ-ENFANT PREMIÈRES NEIGES ET ATELIER BRUITAGE CINÉ-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-ENFANT PREMIÈRES NEIGES ET ATELIER BRUITAGE

Découvrez les secrets de fabrication des bruitages du film et initiez-vous au bruitage en direct !

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… Programme Trouvé de Juliette Baily (4′) En se promenant dans la neige Anna fait la rencontre d’un compagnon de jeu inattendu… Bain de neige en Norvège de Pascale Hecquet (4′) Thaïs et Thomas ont passé Noël dans une drôle de maison en bois. Il fallait casser la glace sur le lac pour avoir de l’eau et s’éclairer à la bougie dès qu’il faisait noir. Mais que ne ferait-on pas pour profiter d’un bain de neige en Norvège ? La Grange de Noëlle de Pascale Hecquet (6′) Noëlle prépare son arbre de Noël, quand on frappe à la fenêtre. C’est un chat. Il neige dehors, il fait très froid, mais le papa de Noëlle est allergique aux poils de chats. Pour l’aider, Noëlle invite le chat à aller se réfugier dans la grange. De la crème solaire en hiver de Pascale Hecquet (4′) La saison préférée d’Amandine, c’est l’hiver. En plus d’être la saison de son anniversaire, c’est la saison des neiges ! Quand on a 7 ans, on sait consolider un bonhomme de neige, éviter les chutes en luge… Mais s’il y a bien quelque chose qu’on déteste, c’est mettre de la crème solaire en hiver… Bonhommes de Cecilia Marreiros Marum (9′) Un petit garçon construit son bonhomme de neige. Il y met toute son énergie, tout son espoir. Mais Bonhomme ne peut pas tout à fait répondre aux attentes de l’enfant, ni résister aux intempéries de la vie… Bonhommes multiplie les cadres sur l’écran et évoque avec humour l’expérience de la séparation… Raconte moi l’hiver de Pascale Hecquet (4′) Qui n’a jamais rêvé d’être une petite souris qui se glisse sous les bancs d’école pour entendre les enfants se raconter leur vie ? Immersion dans une classe d’enfants de 7 ans pour redécouvrir l’hiver, à leur hauteur… Esquisses sur glace de Marion Auvin (4′) Lou et Marius s’amusent dans la rue à faire un bonhomme de neige. Mais maman les rappelle à la maison, Marius doit faire sa clarinette, Lou ses devoirs ! Pfff… mais….incroyable ! Dehors, le bonhomme de neige a bougé.

Durée du film 40 min, durée de l’atelier 20 min

Accessible 3 ans et + 5 .

CINÉ-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 melissa@cineregent.com

Discover the secrets behind the film’s sound effects and learn about live sound effects!

