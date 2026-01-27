Ciné-Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi Maison du Terroir Genouilly

Ciné-Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

2026-02-10 14:30:00

Film d’animation. Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser, apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille…

avec les voix de Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot

À partir de 6 ans .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

