Ciné-enfants Timioche Impasse du cinéma Sabres

Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes

Début : 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-07-23 11:10:00

2025-07-23

Dans le cadre du Little Films Festival, L’Estrade vous propose des films d’animation jeune public de qualité au tarif de 4,50€ pour tous !

Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Ciné-enfants Timioche

As part of the Little Films Festival, L’Estrade is offering high-quality animated films for young audiences at a price of 4.50? for all!

German : Ciné-enfants Timioche

Im Rahmen des Little Films Festival zeigt L’Estrade qualitativ hochwertige Animationsfilme für Kinder zum Preis von 4,50? für alle!

Italiano :

Nell’ambito del Festival dei Piccoli Film, L’Estrade vi propone film d’animazione di qualità per il pubblico giovane al prezzo di 4,50? per tutti!

Espanol : Ciné-enfants Timioche

En el marco del Festival Little Films, L’Estrade te propone películas de animación de calidad para el público infantil ¡al precio de 4,50? para todos!

