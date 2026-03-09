Ciné en’joué la maison des femmes Joué-lès-Tours

Ciné en’joué la maison des femmes

Le Conseil des aînés de Joué-lès-Tours vous proposer sa nouvelle séance de Ciné en’Joué, avec ce mois-ci le film La Maison des Femmes.

Synopsis À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. 6.5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire conseilsgenerationnels@jouelestours.fr

English :

The Joué-lès-Tours Council of Elders brings you its latest Ciné en’Joué screening, with this month’s film: La Maison des Femmes.

Synopsis: At the Maison des Femmes, between care, listening and solidarity, a team fights every day to support women victims of violence

