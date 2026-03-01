Ciné en’joué La traversée de Paris

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Lundi 2026-03-23 15:00:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Le Conseil des aînés de Joué-lès-Tours vous propose une nouvelle séance de Ciné en’Joué. À l’occasion des 130 ans du cinéma, Ciné OFF vous propose de prolonger l’après-midi avec un quizz, pot de l’amitié et la présence et dédicace de l’auteur Laurent Moriceau. En film ce mois-ci la Traversée de Paris.

Synopsis Sous l’Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l’autre bout de Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. Au terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui s’est offert le luxe d’une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin paiera seul le prix de cette traversée. 6.5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire conseilsgenerationnels@jouelestours.fr

English :

The Joué-lès-Tours Council of Elders invites you to a new session of Ciné en’Joué. To mark the 130th anniversary of the cinema, Ciné OFF is extending the afternoon with a quiz, a friendly drink and a book signing by author Laurent Moriceau.

