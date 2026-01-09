Ciné en’Joué Les enfants vont bien

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-09 15:00:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Le Conseil des aînés et la Ville de Joué-lès-Tours vous proposent votre séance cinéma ouverte à tous. Ce mois-ci Les enfant vont bien de Nathan Ambrosioni.

Le Conseil des aînés et la Ville de Joué-lès-Tours vous proposent votre séance cinéma ouverte à tous. Ce mois-ci Les enfant vont bien de Nathan Ambrosioni.

Synopsis

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… 5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Council of Elders and the City of Joué-lès-Tours bring you your cinema screening open to all. This month: Les enfants vont bien by Nathan Ambrosioni.

L’événement Ciné en’Joué Les enfants vont bien Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-09 par ADT 37