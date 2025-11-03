Ciné en’Joué Moi qui t’aimais Joué-lès-Tours

Ciné en’Joué Moi qui t’aimais Joué-lès-Tours lundi 3 novembre 2025.

Ciné en’Joué Moi qui t’aimais

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-03 15:00:00

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Synopsis Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais. 6.5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire conseilsgenerationnels@jouelestours.fr

English :

The Conseil des Ainés and the town of Joué-lès-Tours are pleased to invite you to an open cinema screening of Moi qui t’aimais .

Synopsis: She loved him more than anything else, he loved her more than anyone else. Simone Signoret and Yves Montand were the most famous couple of their time.

German :

Der Seniorenrat und die Stadt Joué-lès-Tours bieten Ihnen Ihre offene Filmvorführung mit dem Film Moi qui t’aimais in diesem Monat an.

Synopsis: Sie liebte ihn mehr als alles andere, er liebte sie mehr als alle anderen. Simone Signoret und Yves Montand waren das berühmteste Paar ihrer Zeit.

Italiano :

Il Consiglio per gli anziani e la città di Joué-lès-Tours propongono una proiezione cinematografica aperta a tutti, con il film di questo mese Moi qui t’aimais (Ti ho voluto bene).

Sinossi: Lei lo amava più di ogni altra cosa, lui l’amava più di ogni altro. Simone Signoret e Yves Montand erano

Espanol :

El Consejo de la Tercera Edad y la ciudad de Joué-lès-Tours ofrecen una proyección de cine abierta a todos, con la película de este mes Moi qui t’aimais (Yo te quería).

Sinopsis: Ella le amaba más que a nada, él la amaba más que a nadie. Simone Signoret e Yves Montand fueron la pareja más famos

