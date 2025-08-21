Ciné estival Tigny-Noyelle
Ciné estival Tigny-Noyelle jeudi 21 août 2025.
Ciné estival
Tigny-Noyelle Pas-de-Calais
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
2025-08-21
à 21h00
Projection plein air mise en musique par la Compagnie du Tire Laine
Thème un air de fête en Montreuillois 1930-1997
Durée 50′
Accès libre .
Tigny-Noyelle 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 20 70
