Ciné estival Tigny-Noyelle

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

à 21h00

Projection plein air mise en musique par la Compagnie du Tire Laine

Thème un air de fête en Montreuillois 1930-1997

Durée 50′

Accès libre .

Tigny-Noyelle 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 20 70

