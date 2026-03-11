ciné et rencontre autrice Brassempouy
ciné et rencontre autrice Brassempouy vendredi 13 mars 2026.
ciné et rencontre autrice
salle de l’école Brassempouy Landes
Dans la continuité de la journée des droits des femmes, nous vous donnons rdv pour
. le film WE WANT SEX EQUALITY 1968, une ouvrière se bat pour l’égalité salariale entre hommes et femmes.(VOSTRF)
. la rencontre avec la sexologue et l’autrice MAYLIS CASTET
Une soirée à ne pas louper !
. la rencontre avec la sexologue et l’autrice MAYLIS CASTET, qui vient présenter son dernier livre Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore ?
salle de l’école Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : ciné et rencontre autrice
Following on from Women’s Rights Day, we invite you to join us for
. the film WE WANT SEX EQUALITY: 1968, a worker fights for equal pay for men and women (VOSTRF)
. a meeting with sexologist and author MAYLIS CASTET
An evening not to be missed!
