Ciné éveil Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Pour les enfants dès 4 ans, l’équipe du cinéma vous propose une lecture contée en salle avant la projection du programme de courts métrages, Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake.

Animation offerte par votre cinéma en partenariat avec Objectif Ciné 64. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

