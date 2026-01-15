Ciné éveil pour les enfants Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné éveil pour les enfants

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’équipe du cinéma vous propose une lecture contée en salle avant la projection d’une série de sept merveilleux courts métrages premières neiges . C’est sept histoires qui racontent avec poésie les premières neiges d’enfants.

A l’issue de la séance, un atelier de création d’un paysage hivernal en 3D est proposé au public. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

