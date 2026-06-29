Ciné-éveil pour les enfants Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Ciné-éveil pour les enfants Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn mercredi 8 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Ciné-éveil pour les enfants
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
L’équipe du cinéma vous propose une nouvelle séance de ciné-éveil avec la projection de trois courts métrages L’Odyssée de Choum , autour des oiseaux, avant de participer à un atelier d’éveil.
Réservation conseillée sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.
A partir de 3 ans. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
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English : Ciné-éveil pour les enfants
L’événement Ciné-éveil pour les enfants Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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