Ciné-éveil pour les enfants Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn mercredi 8 juillet 2026.

Salies-de-Béarn

Ciné-éveil pour les enfants

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

L’équipe du cinéma vous propose une nouvelle séance de ciné-éveil avec la projection de trois courts métrages L’Odyssée de Choum , autour des oiseaux, avant de participer à un atelier d’éveil.

Réservation conseillée sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.

A partir de 3 ans. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

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English : Ciné-éveil pour les enfants

L’événement Ciné-éveil pour les enfants Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves