Ciné exploration Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Ciné exploration

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 le vendredi et samedi de 10h à 23h. Le dimanche de 10h à 18h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

La Halle de Martigues se transforme en studio de cinéma géant. Ateliers, plateaux de tournage, effets spéciaux, projections, concours et soirées ciné-bal sont au programme pour découvrir les coulisses du cinéma.Familles

Un événement immersif unique dédié aux métiers et aux technicités du cinéma.

Pendant trois jours, suivez un parcours interactif et pédagogique pour passer de simples spectateurs à explorateur des coulisses du cinéma.

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes étapes de la création d’une œuvre cinématographique la pré-production, le tournage, la post-production et la distribution de film. Chaque étape sera présentée à travers des espaces thématiques, des démonstrations et des ateliers animés par des professionnels.



Les plus curieux pourront en apprendre plus sur les métiers dédiés scénaristes, ingénieurs son, techniciens lumière, spécialistes des effets spéciaux, maquilleurs, costumiers, cascadeurs… Tout y est !



Au fil de la visite, vous pourrez observer un plateau de tournage, assister à un casting, découvrir les techniques de maquillage, comprendre les effets spéciaux, assister à des démonstrations de bruitage et de doublage… Un parcours totalement adapté aux familles, aux jeunes publics et aux passionnés de cinéma.



Des projections de courts-métrages permettront aux visiteurs d’échanger avec leurs créateurs et de comprendre le processus de réalisation.



Ciné Exploration mettra en avant les jeunes talents à travers différents concours

– Script Défi (6-18 ans) écrivez votre scénario sur le thème proposé. Les projets sélectionnés seront accompagnés par une équipe de professionnels afin de permettre la réalisation d’un court-métrage diffusé lors d’une projection spéciale.

– Ciné Son Défi (étudiants et créateurs dans le domaine du cinéma et de la musique) proposez une interprétation sonore autour de courts-métrages sélectionnés (musique de film, bruitage, voix-off).



Des soirées ciné-bal pour prolonger l’expérience

Ambiance festive entre musique et cinéma lors de soirées originales mêlant projections, performances artistiques et ambiance musicale inspirée de différentes époques du cinéma. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

The Halle de Martigues is being transformed into a giant film studio. Workshops, film sets, special effects, screenings, competitions and film-ball evenings are on the program to discover the behind-the-scenes world of cinema.

L’événement Ciné exploration Martigues a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Martigues