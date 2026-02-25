Ciné expo vieillir ensemble ça se discute La Vieille Ecole Bourgougnague

Ciné expo vieillir ensemble ça se discute

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur expo-café qui se tiendra le 30 mars. Ils vous proposent la projection du documenatire vieillir ensemble ça se discute . L’entrée est gratuite et un pot convivial offert. Venez découvrir et en apprendre plus !

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24

English :

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their exhibition-café on March 30. They will be showing the documentary film vieillir ensemble ça se discute . Admission is free, and a drink will be served. Come and find out more!

