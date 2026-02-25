Ciné expo vieillir ensemble ça se discute La Vieille Ecole Bourgougnague
Ciné expo vieillir ensemble ça se discute La Vieille Ecole Bourgougnague lundi 30 mars 2026.
Ciné expo vieillir ensemble ça se discute
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur expo-café qui se tiendra le 30 mars. Ils vous proposent la projection du documenatire vieillir ensemble ça se discute . L’entrée est gratuite et un pot convivial offert. Venez découvrir et en apprendre plus !
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur expo-café qui se tiendra le 30 mars. Ils vous proposent la projection du documenatire vieillir ensemble ça se discute . L’entrée est gratuite et un pot convivial offert. Venez découvrir et en apprendre plus ! .
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Les Copains de la Vieille École invites you to their exhibition-café on March 30. They will be showing the documentary film vieillir ensemble ça se discute . Admission is free, and a drink will be served. Come and find out more!
L’événement Ciné expo vieillir ensemble ça se discute Bourgougnague a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays de Lauzun