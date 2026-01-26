Ciné-expo Vieillir ensemble ça se discute Cdc Cotes Landes Nature Castets

Ciné-expo Vieillir ensemble ça se discute

Cdc Cotes Landes Nature 272 Av Jean-Noel Serret Castets Landes

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

L’association Territoires des possibles, en partenariat avec l’association La Smalah, propose un cycle de sensibilisation pour aborder la question du rôle de son lieu de vie dans l’avancée en âge sous un angle nouveau, au cours de rencontres qui se veulent simples et conviviales.

Ce cycle s’adresse aux seniors et à leurs proches, qui sont tout simplement curieux de cette question.

3 rencontres

1 ciné-découverte vendredi 23 Janvier à Linxe

1 café-ciné vendredi 30 janvier à St Julien en born.

1 ciné-expo vendredi 6 février à Castets.

Film documentaire, échanges et exposition

La participation est gratuite et les ateliers se concluent par une collation conviviale.

Pour plus d’information, contacter Amélie Vérail au 07 62 32 51 17 accompagnement@territoiresdespossibles.org .

