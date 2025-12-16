CINE FAB’ “Le Gyrovague et les Paysculteurs” Fabrique du Monde rural de Combeaufontaine Combeaufontaine

CINE FAB’ “Le Gyrovague et les Paysculteurs”

Fabrique du Monde rural de Combeaufontaine

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le film Le Gyrovague et les Paysculteurs de Jean-Michel Le Saux sera diffusé à la Fabrique du Monde Rural à Combeaufontaine en présence du réalisateur.

Durée: 52 min

Synospis:

Le film part à la rencontre d’Hervé Coves, penseur du vivant et ardent défenseur de l’agroécologie en France. Il veut être un portrait sensible de l’itinéraire scientifique et spirituel de cet ingénieur agronome, longtemps conseiller puis directeur de recherches aux chambres d’agriculture du Limousin et de Corrèze, que ses expériences et expertises de terrain ont conduit à une réflexion critique sur l’agriculture intensive, notamment suite à la crise de la vache folle.

Au plan scientifique, le film retracera ses recherches, ses découvertes, ses expérimentations de l’agroécologie et les solutions qu’il préconise, dont certaines sont proposées par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) comme la plantation d’arbres, la création de zones humides par la réintroduction du castor et la création de corridors de biodiversité.

Participation au chapeau

Ouverture du café de la Fabrique à partir de 18h30.

Réservation par mail ou par téléphone .

Fabrique du Monde rural de Combeaufontaine 47 Grande Rue Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 66 53 56 brigitte.guyon2@wanadoo.fr

