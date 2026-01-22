Ciné-famille La grande rêvasion Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-famille La grande rêvasion

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Les ciné-famille sont des séances adaptées au jeune public suivie d’une animation en lien avec le film. Venez découvrir La Grande Rêvasion un beau programme de courts-métrages dédié à l’imagination. Ludique, mystérieux et poétique, ce sera un véritable jeu pour les petits cinéphiles.

Les ciné-famille sont des séances adaptées au jeune public, à partager en famille. Ces séances sont divisées en trois temps rencontre conviviale avec l’animateur de séance, projection du film et une animation en lien avec l’ oeuvre cinématographique proposée.

Venez découvrir La Grande Rêvasion un beau programme de courts métrages dédié à l’imagination, à l’enfance et à la peur.

Ludique, mystérieux et poétique, ce sera un véritable jeu pour les petits cinéphiles ! .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné-famille are screenings adapted for young audiences, followed by an animation linked to the film. Come and discover La Grande Rêvasion: a beautiful program of short films dedicated to imagination. Playful, mysterious and poetic, it’s a real game for little film buffs.

L’événement Ciné-famille La grande rêvasion Le Mans a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT72