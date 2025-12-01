Ciné-famille La petite fanfare de Noël Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-famille La petite fanfare de Noël

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Les ciné-famille, au cinéma Les Cinéastes, sont des séances adaptées au jeune public à partager en famille, suivie d’une animation autour du film. Venez assister à ce programme de 4 beaux contes musicaux pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Les ciné-famille au cinéma Les Cinéastes, sont des séances adaptées au jeune public, à partager en famille. Ces séances sont divisées en trois temps rencontre conviviale avec l’animateur de séance, projection du film et une animation en lien avec l’œuvre cinématographique proposée.

Venez assister à ce programme de quatre beaux contes musicaux aux mélodies entrainantes pleines de tendresse pour célébrer les fêtes de fin d’année. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Ciné-famille, at Les Cinéastes cinema, is a family-friendly program for young audiences, followed by an animated discussion around the film. Come and enjoy this program of 4 musical tales to celebrate the festive season.

German :

Die Familienfilme im Kino Les Cinéastes sind auf das junge Publikum zugeschnittene Vorstellungen, die Sie mit der ganzen Familie genießen können, gefolgt von einer Animation rund um den Film. Kommen Sie zu diesem Programm mit vier schönen musikalischen Märchen, um die Feiertage zu begehen.

Italiano :

Le Ciné-famille, al cinema Les Cinéastes, sono proiezioni per il pubblico giovane da godere con tutta la famiglia, seguite da una discussione sul film. Venite a godervi questo programma di 4 racconti musicali per celebrare le festività.

Espanol :

Ciné-famille, en Les Cinéastes, son proyecciones para que el público infantil disfrute con toda la familia, seguidas de un programa de animación en torno a la película. Venga a disfrutar de este programa de 4 cuentos musicales para celebrar las fiestas.

L’événement Ciné-famille La petite fanfare de Noël Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72