Ciné famille – Place Frédéric Bastiat Mugron, 25 mai 2025 16:00, Mugron.

Landes

Ciné famille Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Dimanche 25 mai à 16h, venez passer un bon moment en famille, à prix tout doux grâce au soutien de la Caf des Landes, pour une place adulte achetée, une place enfant est offerte !

Ce mois-ci, découvrez le programme de courts-métrages animés Bonjour l’été.

Dès 4 ans.

Place Frédéric Bastiat Association Entracte

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné famille

Sunday, May 25 at 4pm, come and enjoy a good time with the whole family, at a very low price: thanks to the support of the Caf des Landes, for every adult ticket purchased, one child ticket is offered!

This month, discover the Bonjour l’été program of animated shorts.

Ages 4 and up.

German : Ciné famille

Am Sonntag, den 25. Mai um 16 Uhr, können Sie mit der ganzen Familie einen schönen Moment verbringen, und das zu einem sehr günstigen Preis: Dank der Unterstützung der Caf des Landes gibt es für einen gekauften Erwachsenenplatz einen Kinderplatz geschenkt!

Entdecken Sie diesen Monat das animierte Kurzfilmprogramm Bonjour l’été.

Ab 4 Jahren.

Italiano :

Domenica 25 maggio alle 16.00, venite a divertirvi con tutta la famiglia a un prezzo molto basso: grazie al sostegno del Caf des Landes, per ogni biglietto adulto acquistato, un biglietto bambino è gratuito!

Questo mese, scoprite il programma di cortometraggi d’animazione Bonjour l’été.

A partire dai 4 anni.

Espanol : Ciné famille

El domingo 25 de mayo a las 16.00 horas, venga a pasar un buen rato con toda la familia, a un precio muy reducido: gracias al apoyo del Café des Landes, por cada entrada de adulto adquirida, ¡una entrada de niño es gratuita!

Este mes, descubra el programa de cortometrajes de animación Bonjour l’été.

A partir de 4 años.

