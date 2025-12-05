Ciné famille Noël à Entracte 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné famille Noël à Entracte 2025

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Venez passer un bon moment en famille, à prix tout doux grâce au soutien de la CAF des Landes, pour une place adulte achetée, une place enfant est offerte ! Et pour Noël, l’association des commerçants de Mugron offrira un délicieux petit goûter !

Profitez-en !

15h La Petite Fanfare de Noël

Dès 3 ans

16h GOÛTER DE NOËL offert par l’association des commerçants de Mugron

16h Panique à Noël

Dès 6 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com

English : Ciné famille Noël à Entracte 2025

L’événement Ciné famille Noël à Entracte 2025 Mugron a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Terres de Chalosse