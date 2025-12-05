Ciné famille Noël à Entracte 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron
Tarif : 6.7 EUR
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Venez passer un bon moment en famille, à prix tout doux grâce au soutien de la CAF des Landes, pour une place adulte achetée, une place enfant est offerte ! Et pour Noël, l’association des commerçants de Mugron offrira un délicieux petit goûter !
Profitez-en !
15h La Petite Fanfare de Noël
Dès 3 ans
16h GOÛTER DE NOËL offert par l’association des commerçants de Mugron
16h Panique à Noël
Dès 6 ans .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
