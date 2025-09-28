Ciné Famille Septembre 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné Famille Septembre 2025

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dimanche 28 septembre à 16h, venez passer un bon moment en famille, à prix tout doux grâce au soutien de la Caf des Landes, pour une place adulte achetée, une place enfant est offerte !

Ce mois-ci, découvrez le programme de courts-métrages animés SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE

Dès 3 ans.

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné Famille Septembre 2025

On Sunday, September 28 at 4pm, come and enjoy a good time with the whole family, at very reasonable prices: thanks to the support of the Caf des Landes, for every adult ticket purchased, one child ticket is offered!

This month, discover the SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE animated shorts program

Ages 3 and up.

German : Ciné Famille Septembre 2025

Am Sonntag, den 28. September um 16 Uhr, können Sie mit der ganzen Familie einen schönen Moment verbringen, und das zu einem sehr günstigen Preis: Dank der Unterstützung der Caf des Landes gibt es für einen gekauften Erwachsenenplatz einen Kinderplatz geschenkt!

Entdecken Sie diesen Monat das animierte Kurzfilmprogramm SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE (Das Schaf, der verrückte Bauernhof)

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Domenica 28 settembre alle 16.00, venite a divertirvi con tutta la famiglia a un prezzo molto basso: grazie al sostegno del Caf des Landes, per ogni biglietto adulto acquistato, un biglietto bambino è gratuito!

Questo mese, scoprite il programma di cortometraggi d’animazione SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE

A partire dai 3 anni.

Espanol : Ciné Famille Septembre 2025

El domingo 28 de septiembre a las 16.00 horas, venga a pasar un buen rato con toda la familia, a un precio muy reducido: gracias al apoyo del Café des Landes, por cada entrada de adulto adquirida, ¡una entrada de niño es gratuita!

Este mes, descubra el programa de cortometrajes de animación SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE

A partir de 3 años.

