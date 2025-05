Ciné-famille Tom le chat – Cinéma Les Cinéastes Le Mans, 18 juin 2025 10:30, Le Mans.

Sarthe

Ciné-famille Tom le chat Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:30:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Les ciné-famille sont des séances adaptées au jeune public, à partager en famille et suivie d’une animation en lien avec le film. Venez prendre part aux aventures de Tom, un petit chat malicieux et têtu ! Accompagné de sa meilleure amie, Tom n’hésite pas à prendre des risques et à s’amuser.

Les ciné-famille sont des séances adaptées au jeune public, à partager en famille. Ces séances sont divisées en trois temps rencontre conviviale avec l’animateur de séance, projection du film et une animation en lien avec l’ oeuvre cinématographique proposée.

Venez prendre part aux aventures de Tom un petit chat malicieux et têtu ! Accompagné de sa meilleure amie Chat Souris, Tom n’hésite pas à pendre des risques et à s’amuser le plus possible. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Ciné-famille are family screenings for young audiences, followed by a film-related activity. Come and take part in the adventures of Tom, a mischievous and stubborn little cat! Accompanied by his best friend, Tom doesn’t hesitate to take risks and have fun.

German :

Familienkinos sind Vorführungen für ein junges Publikum, die von der ganzen Familie besucht werden und an die sich eine Animation in Verbindung mit dem Film anschließt. Nehmen Sie teil an den Abenteuern von Tom, einem kleinen, schelmischen und eigensinnigen Kater! In Begleitung seiner besten Freundin zögert Tom nicht, Risiken einzugehen und Spaß zu haben.

Italiano :

Le proiezioni per le famiglie sono appositamente adattate per il pubblico giovane, per essere godute con tutta la famiglia, seguite da un’attività legata al film. Venite a partecipare alle avventure di Tom, un piccolo gatto dispettoso e testardo! Accompagnato dal suo migliore amico, Tom non esita a correre rischi e a divertirsi.

Espanol :

Las proyecciones familiares están especialmente adaptadas al público infantil, para disfrutarlas con toda la familia, seguidas de una actividad relacionada con la película. Participe en las aventuras de Tom, un pequeño gato travieso y testarudo Acompañado por su mejor amigo, Tom no duda en arriesgarse y divertirse.

L’événement Ciné-famille Tom le chat Le Mans a été mis à jour le 2025-05-21 par CDT72