Ciné familles Le Roi des rois place de la gare Royan

Ciné familles Le Roi des rois

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-26 18:15:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Le Festival chrétien en Charente-Maritime propose un événement ciné familles avec la projection du dessin animé le Roi des rois .

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

The Charente-Maritime Christian Festival offers a family cinema event with a screening of the cartoon King of Kings .

German :

Das Christliche Festival in der Charente-Maritime bietet ein Familienkinoereignis mit der Vorführung des Zeichentrickfilms Der König der Könige .

Italiano :

Il Festival cristiano della Charente-Maritime propone un evento cinematografico per famiglie con la proiezione del cartone animato King of Kings .

Espanol :

El Festival Cristiano de Charente-Maritime propone una sesión de cine familiar con la proyección del dibujo animado Rey de Reyes .

L’événement Ciné familles Le Roi des rois Royan a été mis à jour le 2025-11-04 par Mairie de Royan