Ciné familles Le Roi des rois place de la gare Royan
Ciné familles Le Roi des rois place de la gare Royan vendredi 26 décembre 2025.
Ciné familles Le Roi des rois
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 18:15:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Le Festival chrétien en Charente-Maritime propose un événement ciné familles avec la projection du dessin animé le Roi des rois .
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
The Charente-Maritime Christian Festival offers a family cinema event with a screening of the cartoon King of Kings .
German :
Das Christliche Festival in der Charente-Maritime bietet ein Familienkinoereignis mit der Vorführung des Zeichentrickfilms Der König der Könige .
Italiano :
Il Festival cristiano della Charente-Maritime propone un evento cinematografico per famiglie con la proiezione del cartone animato King of Kings .
Espanol :
El Festival Cristiano de Charente-Maritime propone una sesión de cine familiar con la proyección del dibujo animado Rey de Reyes .
L’événement Ciné familles Le Roi des rois Royan a été mis à jour le 2025-11-04 par Mairie de Royan