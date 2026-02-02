Ciné Festi’Art Cinéma Henri-Georges Clouzot Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot La Crèche
Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-07
Ciné Festi’Art revient pour sa 3ᵉ édition !
Rendez-vous du 9 au 21 février pour une expérience cinéphile hors normes.
Une sélection de films d’hier et d’aujourd’hui, des animations et des rencontres à partager.
Pour petits et grands, de 3 à 99 ans
Projections à 10h et 14h30
Tarif unique 5 €
Programme https://urls.fr/-HS5FA .
Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr
English : Ciné Festi’Art Cinéma Henri-Georges Clouzot
