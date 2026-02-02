Ciné Festi’Art Cinéma Henri-Georges Clouzot Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot La Crèche

Ciné Festi’Art Cinéma Henri-Georges Clouzot

Cinéma Henri-Georges Clouzot
Place du Champ de Foire
La Crèche
Deux-Sèvres

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-23

Ciné Festi’Art revient pour sa 3ᵉ édition !

Rendez-vous du 9 au 21 février pour une expérience cinéphile hors normes.

Une sélection de films d’hier et d’aujourd’hui, des animations et des rencontres à partager.

Pour petits et grands, de 3 à 99 ans

Projections à 10h et 14h30

Tarif unique 5 €

Programme https://urls.fr/-HS5FA .

+33 5 49 25 07 96
cinema@ville-lacreche.fr

