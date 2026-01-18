Ciné-festival Terre et Avenir 12ème Edition Place Jules Morgan Salon-de-Provence

Ciné-festival Terre et Avenir 12ème Edition

Du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026. Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Le Ciné-festival Terre & Avenir revient pour la 12ème édition au Cinéplanet.

Organisé par l’association Pays Salonais en Transition, le Ciné-festival Terre et Avenir aborde des sujets en lien avec les enjeux environnementaux et le mouvement de la transition pour s’informer, comprendre et agir !



Avec des thèmes comme quel tourisme aujourd’hui ? les mobilités douces, les vulnérabilités face au numérique, les luttes pour le territoire, la vie sauvage, un festival d’initiatives positives pour mettre en lumière les solutions possibles.



Chaque projection est suivie d’un débat avec le public en présence d’experts et toutes les soirées sont clôturées par un buffet.



En parallèle du festival, des projections spécifiques sont proposées aux enseignants des établissements scolaires, de la maternelle au lycée



Tarifs 8€ Pass 4 films 26€ moins de 14 ans 5€ Tarif scolaires 4€



Informations salontransition.fr .

Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Ciné-festival Terre & Avenir returns for its 12th edition at the Cinéplanet.

