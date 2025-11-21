Ciné feu de bois Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Ciné feu de bois Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 21 novembre 2025.
Ciné feu de bois
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:30:00
2025-11-21
Cinéphilie & cuisine au feu de bois en partenariat avec l’association Le Bouillon
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
Cinephilia & wood-fired cooking in partnership with Le Bouillon association
German :
Cinéphilie & Kochen am Holzfeuer in Partnerschaft mit dem Verein Le Bouillon
Italiano :
Cinefilia e cucina a legna in collaborazione con l’associazione Le Bouillon
Espanol :
Cinefilia y cocina a la leña en colaboración con la asociación Le Bouillon
