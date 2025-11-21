Ciné feu de bois Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Ciné feu de bois Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 21 novembre 2025.

Ciné feu de bois

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:30:00

2025-11-21

Cinéphilie & cuisine au feu de bois en partenariat avec l’association Le Bouillon
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

English :

Cinephilia & wood-fired cooking in partnership with Le Bouillon association

German :

Cinéphilie & Kochen am Holzfeuer in Partnerschaft mit dem Verein Le Bouillon

Italiano :

Cinefilia e cucina a legna in collaborazione con l’associazione Le Bouillon

Espanol :

Cinefilia y cocina a la leña en colaboración con la asociación Le Bouillon

