Ciné feu de bois Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Ciné feu de bois

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:00:00

fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Cinéphilie & cuisine au feu de bois en partenariat avec Le Pain Sylvestre

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

Film Enthusiasm & Wood-Fired Cooking, in partnership with Le Pain Sylvestre

L’événement Ciné feu de bois Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations