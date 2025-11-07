Ciné-Fil À bout de souffle Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Ciné-Fil À bout de souffle

Vendredi 7 novembre 2025 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

À l’occasion de la sortie de Nouvelle vague de Richard Linklater, venez (re)découvrir des films de la Nouvelle Vague Française.

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.



Synopsis

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre.



De Jean-Luc Godard

Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger

France 1960 Interdit aux de 12 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

On the occasion of the release of Richard Linklater’s Nouvelle vague, come (re)discover films from the French New Wave.

German :

Anlässlich des Kinostarts von Richard Linklaters Nouvelle vague entdecken Sie Filme der französischen Nouvelle Vague (wieder).

Italiano :

In occasione dell’uscita di New Wave di Richard Linklater, venite a (ri)scoprire i film della Nouvelle Vague francese.

Espanol :

Coincidiendo con el estreno de La Nouvelle Vague de Richard Linklater, venga a (re)descubrir películas de la Nouvelle Vague francesa.

