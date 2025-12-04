Ciné-Fil Cléo de 5 à 7 Les Cinémas Actes Sud Arles
Ciné-Fil Cléo de 5 à 7 Les Cinémas Actes Sud Arles jeudi 4 décembre 2025.
Ciné-Fil Cléo de 5 à 7
Jeudi 4 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 22:30:00
Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.
Synopsis
Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde.
Réalisation Agnès Varda
Casting Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Meeting with the Arles Media Library, for an exchange at the end of the screening.
German :
Treffen mit der Medienbibliothek Arles zum Austausch im Anschluss an die Filmvorführung.
Italiano :
Incontro con la Mediateca di Arles, per uno scambio al termine della proiezione.
Espanol :
Encuentro con la Mediateca de Arlés para un intercambio al final de la proyección.
