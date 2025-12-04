Ciné-Fil Cléo de 5 à 7 Les Cinémas Actes Sud Arles

Ciné-Fil Cléo de 5 à 7

Jeudi 4 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde.

Réalisation Agnès Varda

Casting Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Arles Media Library, for an exchange at the end of the screening.

German :

Treffen mit der Medienbibliothek Arles zum Austausch im Anschluss an die Filmvorführung.

Italiano :

Incontro con la Mediateca di Arles, per uno scambio al termine della proiezione.

Espanol :

Encuentro con la Mediateca de Arlés para un intercambio al final de la proyección.

