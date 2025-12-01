Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

2025-12-11

Papotez, tricotez, crochetez, brodez au cinéma !

Venez profiter d’un film culte pour partager un moment chaleureux autour de votre passion du tricot, crochet, etc. Comme à la maison !

Les lumières seront adaptées. Seule contrainte, aucun matériel ne sera fourni, alors venez équipés de vos aiguilles !

Avec Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill

