Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill Cinéma Le Sélect Granville jeudi 11 décembre 2025.
Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 22:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Papotez, tricotez, crochetez, brodez au cinéma !
Venez profiter d’un film culte pour partager un moment chaleureux autour de votre passion du tricot, crochet, etc. Comme à la maison !
Les lumières seront adaptées. Seule contrainte, aucun matériel ne sera fourni, alors venez équipés de vos aiguilles !
Avec Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
English : Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill
L’événement Ciné-fil coup de foudre à Notting Hill Granville a été mis à jour le 2025-12-01 par OTGTM BIT Granville