Ciné Fil Cinema le Club Fougères

Ciné Fil Cinema le Club Fougères jeudi 7 août 2025.

Ciné Fil

Cinema le Club 1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 20:30:00

fin : 2025-08-07 22:30:00

Date(s) :

2025-08-07

Envie d’une soirée originale et conviviale ? Le Cinéma Le Club et la boutique les nininets s’associent pour cet événement où l’univers du tricot, du crochet et de la broderie rencontre la magie du grand écran ! Papoter, créer et profiter d’un bon film dans une ambiance chaleureuse et décontractée, c’est ce qui vous attend lors de cette soirée, que vous soyez débutant, expert ou cinéphile uniquement ! Au programme « Reine mère » de Manele LABIDI avec Camélia JORDANA, Sofiane ZERMANI, Damien BONNARD. On vous attend pour tricoter de bons souvenirs ! .

Cinema le Club 1 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 25 70 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Fil Fougères a été mis à jour le 2025-07-31 par OT FOUGERES