Ciné-Fil | Le Ballon d’Or Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Ciné-Fil | Le Ballon d’Or

Jeudi 12 mars 2026 de 20h30 à 23h.

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident qu’il a l’étoffe d’un grand joueur de football. Madame Aspirine, une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise d’affection pour lui, lui offre un ballon en cuir. Bandian a beau être ravi, il en fait un si mauvais usage qu’il est contraint de fuir son village. Diverses péripéties l’amènent à participer à un match avec des joueurs plus âgés, qu’il surclasse aisément, et à attirer l’attention de Béchir Bithar, un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne affaire…



De Cheik Doukouré

Avec Aboubacar Sidiki Sumah, Agnès Soral, Habib Hammoud .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Arles Media Library, for an exchange at the end of the screening.

