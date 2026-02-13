Ciné-Fil | Le ballon d’or, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Ciné-Fil | Le ballon d’or Jeudi 12 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Synopsis : Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident qu’il a l’étoffe d’un grand joueur de football. Madame Aspirine, une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise d’affection pour lui, lui offre un ballon en cuir. Bandian a beau être ravi, il en fait un si mauvais usage qu’il est contraint de fuir son village. Diverses péripéties l’amènent à participer à un match avec des joueurs plus âgés, qu’il surclasse aisément, et à attirer l’attention de Béchir Bithar, un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne affaire…

Réalisation : Cheik Doukouré

Casting : Aboubacar Sidiki Sumah, Agnès Soral, Habib Hammoud

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection. Ciné-Fil Ballon d’Or