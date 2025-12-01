Ciné-Fil Le signe du lion Les Cinémas Actes Sud Arles

Ciné-Fil Le signe du lion

Jeudi 11 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Rencontre avec l’association étudiante De Film en Aiguille, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

La journée pleine de mauvaises surprises d’un homme qui croit que son jour de chance est arrivé, mais qui se trompe de vingt-quatre heures.

Réalisation Éric Rohmer

Casting Jess Hahn, Stéphane Audran, Michèle Girardon .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the student association De Film en Aiguille, for an exchange at the end of the screening.

German :

Treffen mit der Studentenvereinigung De Film en Aiguille zum Austausch im Anschluss an die Filmvorführung.

Italiano :

Incontro con l’associazione studentesca De Film en Aiguille, per uno scambio al termine della proiezione.

Espanol :

Encuentro con la asociación estudiantil De Film en Aiguille para un intercambio al final de la proyección.

L’événement Ciné-Fil Le signe du lion Arles a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Arles