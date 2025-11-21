Ciné-Fil Les cousins de Claude Chabrol Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Ciné-Fil Les cousins de Claude Chabrol

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

À l’occasion de la sortie de Nouvelle Vague de Richard Linklater, venez (re)découvrir des films de la Nouvelle Vague française.

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.



Synopsis

Jeune provincial sérieux et travailleur, Charles débarque à Neuilly chez son cousin Paul, un Parisien séducteur et cynique. Tous deux travaillent leur droit. Quand Charles tombe amoureux de Florence, Paul est déterminé à en faire immédiatement sa maîtresse. Désespéré, Charles se réfugiedans ses livres d’études pour finir par être recalé alors que Paul, malgré son manque d’assiduité, est brillamment reçu. Charles veut alors mesurer une dernière fois, et par les armes, la chance dont semble bénéficier son cousin en toutes circonstances.



De Claude Chabrol

Avec Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Juliette Mayniel

OURS D’OR | BERLIN 1959 .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

On the occasion of the release of Richard Linklater’s Nouvelle vague, come (re)discover films from the French New Wave.

German :

Anlässlich des Kinostarts von Richard Linklaters Nouvelle Vague entdecken Sie Filme der französischen Nouvelle Vague (wieder).

Italiano :

In occasione dell’uscita di Nouvelle Vague di Richard Linklater, venite a (ri)scoprire i film della Nouvelle Vague francese.

Espanol :

Coincidiendo con el estreno de la Nouvelle Vague de Richard Linklater, venga a (re)descubrir películas de la Nouvelle Vague francesa.

