Ciné-Fil | L’incompris Les Cinémas Actes Sud Arles

Jeudi 29 janvier 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-29 23:30:00
2026-01-29
Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.
Synopsis
Le consul britannique à Florence vient de perdre sa femme. Ébranlé par le deuil, il partage la nouvelle avec son fils aîné, Andrea, mais choisit de cacher la vérité au plus jeune, Milo. Malgré les jeux qu’ils partagent et leur forte complicité, les deux frères sont divisés par l’attitude de leur père alors qu’il manifeste toute sa tendresse au petit Milo qui souffre d’une santé fragile, le consul délaisse Andrea qu’il juge insensible et irresponsable…
Réalisation Luigi Comencini
Casting Anthony Quayle, Stefano Cologrande, Simone Gionnozzi .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Meeting with the Arles Media Library, for an exchange at the end of the screening.
