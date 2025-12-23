Ciné-Fil | Où est la maison de mon ami ?, Les Cinémas Actes Sud Arles

Ciné-Fil | Où est la maison de mon ami ?

Jeudi 15 janvier 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 23:30:00

2026-01-15

Rencontre avec l’association étudiante De Film en Aiguille, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

Nematzadeh n’a pas fait ses devoirs sur le cahier prévu à cet effet au prochain oubli, il sera renvoyé ! Ce soir-là, son camarade Ahmad emporte par mégarde le cahier de Nematzadeh. Ahmad se lance à la recherche de la maison de son ami dans les hameaux voisins pour lui rendre son cahier…



Réalisation Abbas Kiarostami

Casting Babek Ahmad Poor, Ahmed Ahmed Poor, Kheda Barech Defai .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the student association De Film en Aiguille, for an exchange at the end of the screening.

