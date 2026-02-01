Ciné-Fil | Raging Bull Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Ciné-Fil | Raging Bull

Jeudi 26 février 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26 23:00:00

2026-02-26

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d’un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et entertainer. Quand l’ascension et le déclin d’une vie deviennent épopée…



De Martin Scorsese

Avec Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Arles Media Library, for an exchange at the end of the screening.

