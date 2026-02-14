Ciné-Fil | Raging bull, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Ciné-Fil | Raging bull Jeudi 26 février, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T23:00:00+01:00

Synopsis : Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d’un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et entertainer. Quand l’ascension et le déclin d’une vie deviennent épopée…

Réalisation : Martin Scorsese

Casting : Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles, pour un échange en fin de projection. Ciné-Fil Patrimoine