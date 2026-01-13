Ciné-Fil | Sa majesté des mouches Les Cinémas Actes Sud Arles

Ciné-Fil | Sa majesté des mouches

Jeudi 12 février 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec l’association étudiante De Film en Aiguille, pour un échange en fin de projection.

Synopsis

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion transportant des garçons issus de la haute société anglaise, envoyés par leurs parents en Australie pendant le Blitz, s’écrase sur une île déserte. Seuls les enfants survivent. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, les enfants tentent de s’organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués. Mais leur groupe vole en éclats et laisse place à une organisation tribale, sauvage et violente bâtie autour d’un chef charismatique. La civilisation disparaît au profit d’un retour à un état proche de l’animal que les enfants les plus fragiles ou les plus raisonnables paieront de leur vie.



Réalisation Peter Brook

Casting James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the student association De Film en Aiguille, for an exchange at the end of the screening.

