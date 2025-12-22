Ciné-Fil | Yi Yi, Les Cinémas Actes Sud Arles

Ciné-Fil | Yi Yi

Jeudi 8 janvier 2026 de 20h30 à 23h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec la Médiathèque d’Arles

Synopsis

Ingénieur en informatique âgé d’une quarantaine d’années, père de deux enfants, NJ fait partie de la classe moyenne taïwanaise. Le soir du mariage de son beau-frère, deux événements vont ébranler sa vie sa belle-mère tombe dans le coma et son ancien amour de jeunesse ressurgit après vingt ans d’absence. C’est l’heure de la remise en question pour NJ est-il possible de tout quitter et de repartir à zéro ? Sa femme et ses enfants font eux aussi face à de profonds questionnements…



Réalisation Edward Yang

Casting Wu Nien-Jen, Issey Ogata, Elaine Jin .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Arles Media Library

