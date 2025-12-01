Ciné Filou Goûter Cinéma l’Entracte Falaise

Ciné Filou Goûter

Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Programme de courts métrages au cinéma l’entracte, conseillé à partir de 3 ans

Programme de courts métrages au cinéma l’entracte, conseillé à partir de 3 ans

Projection de Premières Neiges

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran.

Visite du Père Noël et goûter après la projection.

En partenariat avec Macao 7ème Art. .

Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 31 17

English : Ciné Filou Goûter

Short film program at cinéma l’entracte, recommended for ages 3 and up

L’événement Ciné Filou Goûter Falaise a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Falaise Suisse Normande