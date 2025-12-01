Ciné Filou Goûter Cinéma l’Entracte Falaise
Ciné Filou Goûter
Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-12-22 16:00:00
Programme de courts métrages au cinéma l’entracte, conseillé à partir de 3 ans
Projection de Premières Neiges
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran.
Visite du Père Noël et goûter après la projection.
En partenariat avec Macao 7ème Art. .
Cinéma l'Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie
English : Ciné Filou Goûter
Short film program at cinéma l’entracte, recommended for ages 3 and up
