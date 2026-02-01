Ciné Filou Goûter Cinéma l’Entracte Falaise Falaise
Cinéma l'Entracte Falaise 8 Rue de la Fresnaye Falaise
16 février 2026 16:00:00
16 février 2026
Programme de courts-métrages proposé au cinéma l’entracte, en partenariat avec MACAO production.
Conseillé à partir de 3 ans
Projection de La Grande Rêvasion
Animation et goûter après la projection, conseillé à partir de 3 ans .
Cinéma l’Entracte Falaise 8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 31 17
English :
A program of short films presented at the cinéma l’entracte, in partnership with MACAO production.
Recommended for ages 3 and up
