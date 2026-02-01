Ciné Filou Goûter Cinéma l’Entracte Falaise Falaise

Ciné Filou Goûter

Cinéma l’Entracte Falaise 8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 16:00:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Programme de courts-métrages proposé au cinéma l’entracte, en partenariat avec MACAO production.

Conseillé à partir de 3 ans

Programme de courts-métrages proposé au cinéma l’entracte, en partenariat avec MACAO production.

Projection de La Grande Rêvasion

Animation et goûter après la projection, conseillé à partir de 3 ans .

Cinéma l’Entracte Falaise 8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A program of short films presented at the cinéma l’entracte, in partnership with MACAO production.

Recommended for ages 3 and up

L’événement Ciné Filou Goûter Falaise a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Falaise Suisse Normande