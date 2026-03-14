Ciné fils (Centre culturel)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans une ambiance conviviale, réalisez vos travaux d’aiguille devant une séance de films documentaires.

Inscriptions au 05 55 74 20 51 / Entrée participative

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31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné fils (Centre culturel)

L’événement Ciné fils (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Corrèze Tourisme